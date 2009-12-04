Функция на C++

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Нужно написать функцию на C++:

bool GetHostsList(TCheckListBox * CheckListBox1, int &HostsCount, int flag = 1);

Возвращает true, если функция сработала, false, если возникла ошибка.

Аргументы:

В CheckListBox1 должен выводиться список доступных в локальной сети компьютеров (если flag=1, то их имена, если flag = 2, то IP-адреса). HostsCount - количество этих узлов.

Функция должна быть оформлена в отдельном файле GetHostsList.cpp.

14 лет назад
d_a
NaN летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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