Функция на C++

Нужно разработать программу для управления помещениями, сдаваемымы в краткосрочную аренду (на несколько часов для треннингов, концертов и т.д.). Нужны также: наглядность занятости помещений (их более 30), учет распределения ресурсов (оборудования и тех. средств) и финансовых взаимоотношений.