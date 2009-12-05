Импорт из xml в 1С: Управление торговлей 8.1

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На основании данных Создание события и заполнение события.
Тип документа "Новый тендер"
Группа Тендеры
Тема название тендера
Содержание описание тендера
Начало тендера
Окончание тендера
Источник: ссылка на страницу сайта тендера
Отвественный (по Основному менеджеру К/А)
На основании События, формировать Задание Отвественному.
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