Импорт из xml в 1С: Управление торговлей 8.1

Необходимо разработать ПО для работы с IP-камерами видеонаблюдения. Предложение только для программистов из Санкт-Петербурга, т.к. необходимо передать камеру для разработки. Подробное ТЗ со сриншотами вышлю на почту после предварительной договоренности. Основные моменты: - грамотно продумать ...