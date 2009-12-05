Софт для IP-систем видеонаблюдения (C-Петербург)

Необходимо разработать ПО для работы с IP-камерами видеонаблюдения.

Предложение только для программистов из Санкт-Петербурга, т.к. необходимо передать камеру для разработки.

Подробное ТЗ со сриншотами вышлю на почту после предварительной договоренности.

Основные моменты:

- грамотно продумать архитектуру ПО, т.к. необходима стабильная

круглосуточная работа, дальнейшее расширение функциональности

- клиент серверная архитектура, клиент одновременно может работать только с одним сервером

- отображение мультикартинки различных конфигураций

- интерфейс можно на C# писать

- запись постоянно или по движению (использование встроенного в камеру детектора движения). Циклическая запись

- индексированный видеоархив для быстрого поиска по дате/времени

- просмотр видеозаписей (одновременно только с одной камеры), экспорт фрагментов в AVI-файл

- простейшая система разграничения прав пользователей

- поддержка камер Vivotek IP71XX (предусмотреть возможность удобного добавления поддержки камер других производителей)

- запись звука от встроенных в камеры микрофонов, управление поворотными камерами, алгоритмы обработки видео и т.п. в данной версии НЕ НУЖНЫ, но при разработке архитектуры предусмотреть дальнейшее развитие в данном направлении.

- поддержка многоядерных процессоров Intel (распараллеливание обработки различных камер)

- поддержка Windows XP Pro / 7

- до 25 камер на один сервер. Суммарная производительность – не менее 50 кадров/сек 640х480 на одно ядро 3ГГц (запись на диск, декомпрессия и отображение на экран) при 50% загрузке ядра

- реализовать защиту на основе VMProtect.

- создать инсталлятор

- подписание договора о передаче имущественных прав на ПО

На время разработки предоставляется: IP-камера Vivotek IP7133, SDK Vivotek, SDK VMProtect.

Бюджет 50 т.р. Оплата поэтапная.

Срок на разработку до 2-х месяцев (если сильно загружены по основному месту работы или другим проектам – лучше не обращайтесь).