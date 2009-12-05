Софт для IP-систем видеонаблюдения (C-Петербург)

Нужно создать программу, позволяющую автоматически обрабатывать входящие заявки на сайте. Потребуется хорошее знание Excel и php. С моей стороны адекватная оплата в соответствии с ТЗ. Доп.вознаграждение за добавление в программу прочих полезных функций. Выполнение требуется в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать ПО для работы с IP-камерами видеонаблюдения.
Предложение только для программистов из Санкт-Петербурга, т.к. необходимо передать камеру для разработки.
Подробное ТЗ со сриншотами вышлю на почту после предварительной договоренности.
Основные моменты:
- грамотно продумать архитектуру ПО, т.к. необходима стабильная
круглосуточная работа, дальнейшее расширение функциональности
- клиент серверная архитектура, клиент одновременно может работать только с одним сервером
- отображение мультикартинки различных конфигураций
- интерфейс можно на C# писать
- запись постоянно или по движению (использование встроенного в камеру детектора движения). Циклическая запись
- индексированный видеоархив для быстрого поиска по дате/времени
- просмотр видеозаписей (одновременно только с одной камеры), экспорт фрагментов в AVI-файл
- простейшая система разграничения прав пользователей
- поддержка камер Vivotek IP71XX (предусмотреть возможность удобного добавления поддержки камер других производителей)
- запись звука от встроенных в камеры микрофонов, управление поворотными камерами, алгоритмы обработки видео и т.п. в данной версии НЕ НУЖНЫ, но при разработке архитектуры предусмотреть дальнейшее развитие в данном направлении.
- поддержка многоядерных процессоров Intel (распараллеливание обработки различных камер)
- поддержка Windows XP Pro / 7
- до 25 камер на один сервер. Суммарная производительность – не менее 50 кадров/сек 640х480 на одно ядро 3ГГц (запись на диск, декомпрессия и отображение на экран) при 50% загрузке ядра
- реализовать защиту на основе VMProtect.
- создать инсталлятор
- подписание договора о передаче имущественных прав на ПО
На время разработки предоставляется: IP-камера Vivotek IP7133, SDK Vivotek, SDK VMProtect.
Бюджет 50 т.р. Оплата поэтапная.
Срок на разработку до 2-х месяцев (если сильно загружены по основному месту работы или другим проектам – лучше не обращайтесь).
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