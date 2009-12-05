Перевод библиограф-ких карточек в формат RUSMARC

Имеются отсканированные библиотечные карточки в количестве 54 000 штук. Необходимо их перевести в машиночитаемые записи в формате RUSMARC с соблюдением нижеуказанных тех. требований:

- Требования к набору обрабатываемых полей и подполей.

Полученные записи в результате ретроконверсии, должны представлять собой массив машиночитаемых записей (на русском и иностранных языках) в формате RUSMARC разнесенных по 14 поисковым полям:

1) Автор / Коллективный автор; 2) Заглавие; 3) Подзаголовочные данные; 4) Ответственность; 5) Год издания; 6) Место издания; 7) Издательство; 8) Объем; 9) Иллюстрации; 10) № части; 11) Название части; 12) Полочный шифр; 13) Инвентарный номер; 14) Сигла хранения.

- Правила обработки полей и подполей.

Реализация библиографических связей между произведениями, формой их выражения и формой воплощения, отраженных в карточном каталоге средствами формата RUSMARC. Для сводных описаний должны формироваться многоуровневые записи.

- Требования к качеству обработки полей и подполей.

Машиночитаемые записи должны быть представлены в формате RUSMARC в соответствии со стандартом ISO 2709 в кодировке UTF-8 (UNICODE).

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