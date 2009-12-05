Персонифицированная рассылка

Прикладное ПОЗакрыт11 заявок226 просмотров
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Имеется база данных клиентов, содержащая в том числе e-mail клиента, имя, отчество, пол, номер отдела, за которым клиент закреплен

необходимо написать программу, рассылающую информацию о новых предложениях отдела (берется из текстового файла), каждому клиенту необходимо подставлять Имя+Отчество,

сообщение должно выглядеть примерно так:

"уважаемая(ый) Имя Отчество, сообщаем вам (и далее текст из файла)"

в группе (отделе) до 2000 клиентов, количество отделов 7, может быть и больше.

14 лет назад
torop77
Сергей 
58 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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