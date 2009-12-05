Десктопное приложение сравнения прайсов с доп.фун.

Десктопное приложение для привязки товаров, наценкой, просмотром товара( у кого/их поставщиков, их цены и цены после наценки) с послед выгрузкой прайса в нужный формат (.xls и csv) и с настраиваемыми полями, полной настройкой всех необходимых параметров.

Загрузка получаемого прайса в магазин.

Смысл в том что есть много поставщиков и прайсов, один и тот же товар может быть у разных поставщиков, цены могут отличатся, и нужно привязать все их товары к товару в БД магазина(тоесть к одному товару) сделать наценку по заданым параметрам для данного товара у всех поставщиков и среди полученой найменьшей светить её на сайте(забивать в исходящий прайс), все цены запоминаются для того чтоб потом через поиск товара можно было просматривать его наличие и цены среди всех поставщиков.

подробней готов описать каждому так как есть много нюансов.