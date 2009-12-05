Нужен парсер для получения данных с одного (пока) сайта и программа, которая сможет обрабатывать полученные данные. Т.е. формируется таблица и в программе пользователь может задавать параметры запросов. База данных будет состоять из одной таблицы. После каждого акта забора информации с донора осуществляется выборка по заранее заданным запросам и выдаются все результаты. Одновременно может быть несколько запросов, результаты выдаются в разных окнах программы. Оплата только через сервис безопасных сделок (доп. расходы по организации сделки беру на себя). Писать только сюда в проект, в личку не писать. Обязательно не менее 3 положительных отзывов и опыт работы с парсерами и программированием баз данных.