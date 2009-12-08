Программа с выборкой из Базы данных My SQL

Нужен парсер для получения данных с одного (пока) сайта и программа, которая сможет обрабатывать полученные данные. Т.е. формируется таблица и в программе пользователь может задавать параметры запросов. База данных будет состоять из одной таблицы. После ...
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Нужна программа, которая бы выводила информацию на экран, полученное с базы данных MySQL. Должна иметь интерфейс Windows, на каком языке будет написано все равно. Всего около 30 параметров: дата ухода прихода на работу и т.д. с некоторым вычислением например: подсчет времени работы и т.д. Выведенную информацию можно было распечатать и экспортировать в Excel. Скажите сколько будет стоить и сколько времени займет, рассмотрю все варианты..
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