Программа с выборкой из Базы данных My SQL

Нужна программа, которая бы выводила информацию на экран, полученное с базы данных MySQL. Должна иметь интерфейс Windows, на каком языке будет написано все равно. Всего около 30 параметров: дата ухода прихода на работу и т.д. с некоторым вычислением например: подсчет времени работы и т.д. Выведенную информацию можно было распечатать и экспортировать в Excel. Скажите сколько будет стоить и сколько времени займет, рассмотрю все варианты..