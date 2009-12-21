Составление схемы и программирование ATmega16

Бюджет проекта увеличен. Есть графическая утилита, отображающая изображения находящийся в буфере обмена. Задание достаточно простое, но требуется специалист именно в этой области. К существующей программе нужно добавить следующие функции: 1. Drag&Drop из Explorer'а 2. Возможность ресайза картинок при помощи ...
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Здравствуйте.
Требуется составить простую схему, запрограммировать включённый в неё микроконтроллер ATmega16 в корпусе DIP40 на CodeVisialAVR. Смоделировать работу схемы на на VMLab . Устройство состоит из 16 кнопок подключённых к двум портам микроконтроллера. И двух пар семисегментных индикаторов на которые выводиться количество нажатых кнопок.
Первая пара семисегментников из двух SC08-11YWA или SA08-11YWA в зависимости от построенной вами схемы.
Вторая пара из SC23-11YWA или SA23-11YWA
Возможно схему потребуется дополнить конденсаторами или какими другими элементами.
Оплата через веб мани.
Сроки умеренные.
Пишите пожалуйста сюда или в личку, обязательно указывайте цену.
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