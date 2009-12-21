Составление схемы и программирование ATmega16

Здравствуйте.

Требуется составить простую схему, запрограммировать включённый в неё микроконтроллер ATmega16 в корпусе DIP40 на CodeVisialAVR. Смоделировать работу схемы на на VMLab . Устройство состоит из 16 кнопок подключённых к двум портам микроконтроллера. И двух пар семисегментных индикаторов на которые выводиться количество нажатых кнопок.

Первая пара семисегментников из двух SC08-11YWA или SA08-11YWA в зависимости от построенной вами схемы.

Вторая пара из SC23-11YWA или SA23-11YWA

Возможно схему потребуется дополнить конденсаторами или какими другими элементами.

Оплата через веб мани.

Сроки умеренные.

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