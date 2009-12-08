Программа для создания писем из базы Excel

Имеется база адресатов в Excel. Необходимо создать для каждого адреса письмо (файл .doc) из шаблона подставив в необходимые места данные из базы (имя, город и тд). На втором листе письма, нужно в определенном месте печатать адрес (тоже из базы, он потом будет виден в конверте через окошко).