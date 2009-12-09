Доделать аддон к фаерфоксу

$20
Прикладное ПОЗавершен2 заявки154 просмотра
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Имеется аддон https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/953

Необходимо добавить возможность смены конечного реферера в зависимости от исходного реферера.

За деталями в личку

14 лет назад
pk2002
Павел 
43 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
14 дней назад
Выбранный исполнитель
arrp
47 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$20
1 день
Во второй раз работаю с Алексеем - все отлично сделал как и в прошлый раз. Рекомендую как профессионального и ответственного исполнителя.
Как всегда, четкая формулировка задачи, оперативная проверка и оплата! Приятно работать.
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