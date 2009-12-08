Написать функцию для Яндекса

Бюджет проекта увеличен. Есть графическая утилита, отображающая изображения находящийся в буфере обмена. Задание достаточно простое, но требуется специалист именно в этой области. К существующей программе нужно добавить следующие функции: 1. Drag&Drop из Explorer'а 2. Возможность ресайза картинок при помощи ...
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Нужно написать функцию на Delphi 6-7 на входе вводится ключ (ключ может быть русский, английский, состоять из нескольких слов). На выходе функция дает 2 числа. Первое число Количество показов данного ключа в Яндекс Вордстате. Второе число это количество результатов, в яндексе на точный запрос по введенному ключу (ключ заключается в кавычки). Ваши цены, сроки?
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