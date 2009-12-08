Написать функцию для Яндекса

Нужно написать функцию на Delphi 6-7 на входе вводится ключ (ключ может быть русский, английский, состоять из нескольких слов). На выходе функция дает 2 числа. Первое число Количество показов данного ключа в Яндекс Вордстате. Второе число это количество результатов, в яндексе на точный запрос по введенному ключу (ключ заключается в кавычки). Ваши цены, сроки?