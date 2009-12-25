Секундомер на клавише перехода

Прикладное ПОЗавершен16 заявок395 просмотров
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Необходимо для эксперимента кандидатской разработать такую вещь:

нужно замерить за какое время ребенок читает слова предъявленные на мониторе компьютера, это время нужно отсчитывать клавишей перехода.

14 лет назад
panata
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
Выбранный исполнитель
grf
45 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$50
7 дней
Всё начиналось в простого секундомера,а вылилось в программу. Работы была сделана очень качетсвенно и в срок. Ринат проявил себя как высокий профессионал! Огромное теб спасибо, Ринат! Всем рекомендую такого отличного специалиста:)))
Было приятно работать, оплата сделана без промедления. Рекомендую!
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