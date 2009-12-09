Delphi " Разработка программного комплекса

$200
Прикладное ПОЗакрыт8 заявок426 просмотров
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Разработка программного комплекса автоматизированного формирования бизнес-планов БП-1.СУ: подсистема анализа и планирования производства и реализации готовой продукции

Есть готовая БД, блок схемы, одним словом полностью теория, надо это воплотить в программу.

язык программирования ДЕЛФИ

срок 10-12 дней

теория по ссылке http://www.sendspace.com/file/jqetay

Delphi
14 лет назад
LiderJob
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
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