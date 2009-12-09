Требуется создать ПО для связки телефон(модель вами предложенная)+компьютер. Коннект с телефоном через кабель.

Задачи прием, обработка смс и отсылка отправителю ответа.

Выбирать буду среди тех кто пришлет следующую инфу:

1. С какими моделями телефонов можете организовать такое ПО (мне не надо со всеми возможными, только простейшие недорогие модели)

2. Стоимость работы (основываясь на тестовое задание) - далее нужно будет ПО сделать поумнее, оплата за это будет отдельная

Тестовое задание:

Написать клиент под WinXP&Vista, программа должна висеть в трее, и не отображаться в панели задач.

ПО считывает пришедшее смс, удаляет его из памяти телефона, если смс содержит текст "info" отправляет ответ "Ваше смс получено" и выводит на экран попап окошко с информацией что смс обработано + воспроизводит звук.

Если нажать на иконку ПО в трее выползает контекстное меню с пунктом "Повторить последнее смс", при выборе которого ПО повторно отправляет последнее смс последнему абоненту.