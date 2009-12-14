Сделать клиент для базы данных

Это подзадача большой задачи, но рассматривается отдельно. Требуется написать/дописать оконную (Windows) программу на Си++, которая бы прочитывала коды субтитров EIA-608 из бинарного файла и отображала их в виде текста в окне. Бинарный формат субтитров: http://en.wikipedia.org/wiki/EIA-608 Кроме того, нижняя ...