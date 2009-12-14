Разработка программы на C++ (В среде MVS)

1)Разработать класс для управления информацией о книге в библиотеке.

2)Разработать класс для реализации модели перечня книг в библиотеке.

3) На основании этих классов разработать программу, загружающую информацию о книгах из некоторого исходного файла и выполняющую выборку книг по одному из следующих критериев: по автору книги; по году издания; по произвольному слову, встречающемся в названии.