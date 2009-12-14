Разработка программы на C++ (В среде MVS)

Нужно сделать простой клиент на C# для базы данных. Вход для нескольких пользователей, создание пользователей, изменение и чтение базы. Само задание - прикрепляю, но предупреждаю что сервер сделан проще чем указано в описании задания.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1)Разработать класс для управления информацией о книге в библиотеке.
2)Разработать класс для реализации модели перечня книг в библиотеке.
3) На основании этих классов разработать программу, загружающую информацию о книгах из некоторого исходного файла и выполняющую выборку книг по одному из следующих критериев: по автору книги; по году издания; по произвольному слову, встречающемся в названии.
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