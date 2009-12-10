Разработка Ext GWT

$5000
Прикладное ПОЗакрытнет заявок240 просмотров
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Требуется разработка Ext GWT.

Режим работы - очно в офисе в центре Москвы.

Продолжительность проекта - 10 месяцев.

Стоимость участия 50-100 тыс рублей в месяц

14 лет назад
wloleg
55 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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