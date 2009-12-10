Клиент-серверное прил-е для управления "работами"

Здраствуйте!

Даю короткое описание задания, полное ТЗ при переписке.

Нужно разработать SOA, состоящее из нескольких приложений:

1. Сервер (виндовс сервис, который хостит WCF сервис):

- хранилище работ (MSSQL DB). Работа (job) представляет собой набор файловых данных в виде атачментов со всякими свойствами (статус, на кого работа асайнута, переписка и т.д.);

- хранение профилей пользователей (например, создатель работы, выполнитель, рецензент и т.д.);

- позволяет производить авторизацию пользователей с session-моделью;

- производит логирование действий пользователей;

- делает бекап БД;

- позволяет пользователям общаться, при этом сохраняя переписку как приложение к данной работе;

- имеет workflow-ы (например, если создана работа и для нее не назначен выполнитель, то сервер сам выбирает выполнителя по некоторым критериям).

2. Клиент (виндовс приложение, клиент WCF сервиса):

- не несет никакой бизнес логики, подавая запросы на сервис;

- позволяет пользователям заходить под разными креденшылами;

- позволяет создавать, редактировать работы, просматривать список работ, которые относятся к конкретному пользователю и т.д.

- позволяет производить переписку с другими пользователями для каждой работы.

3. Администратор сервера:

- просмотр, удаление, изменение (не вся функциональность) и архивирование всех работ;

- задает свойства бекапа, просматривает резервные копии;

- управление workflow-ами;

- управление акаунтами пользователей.