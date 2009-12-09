Написать парсер для Яндекса.

Необходимо написать 2 простейшие программы на С++. Знание английского. Подробности по icq: 551-999-378.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Написать парсер на Delphi 6-7.
На входе в парсер загружается текстовый файл с ключами(ключ может быть русский, английский, состоять из нескольких слов). На выходе получаем csv таблицу с 4 столбцами. 1 столбец – ключевое слово. 2 столбец – количество показов в Яндекс Вордстат. 3 столбец – количество результатов, в яндексе на точный запрос по введенному ключу (ключ заключается в кавычки). 4 столбец средний PR первой десятки страниц(выдача Яндекса) по данному ключу. Парсер должен поддерживать работу через прокси(список прокси), иметь функцию антикапча (ручной ввод капчи), уметь работать в несколько потоков. Пишите ваши цены и сроки.
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