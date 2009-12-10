Программирование приложения с использованием техно

Написать парсер на Delphi 6-7. На входе в парсер загружается текстовый файл с ключами(ключ может быть русский, английский, состоять из нескольких слов). На выходе получаем csv таблицу с 4 столбцами. 1 столбец – ключевое слово. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется программист, разбирающийся в среде Qt 4.5 для разработки одного весьма интересного приложения.
Если быть более точным - требуется что-то наподобе кроссплатформенного клиента к браузерке.
для наглядности покажу скрин: www.enclave-clan.com/images/client.jpg
Наработки как видно из скрина уже есть.. ведутся переговоры с прошлым программистом о получении уже оплаченных исходников.
e-mail: [email protected] /Скайп: indimion-sea
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