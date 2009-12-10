Программирование приложения с использованием техно

Требуется программист, разбирающийся в среде Qt 4.5 для разработки одного весьма интересного приложения.

Если быть более точным - требуется что-то наподобе кроссплатформенного клиента к браузерке.

для наглядности покажу скрин: www.enclave-clan.com/images/client.jpg

Наработки как видно из скрина уже есть.. ведутся переговоры с прошлым программистом о получении уже оплаченных исходников.

e-mail: [email protected] /Скайп: indimion-sea