Нужно натянуть дизайн на си-билдере

$300
Прикладное ПОЗакрыт1 заявка203 просмотра
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Сюжет следующий, есть дизайн в скринах и psd нужно с помощью вот этой http://www.ksdev.ru/themeengine/index.html или подобной компоненты

реализовать этот дизайн в формах. Программировать ничего не нужно. Просто подготовить дизайн чтобы программисты могли спокойно передрать его, самих не озадачиваю так как заняты другим.

Чтобы оценить сложность прикладываю скрин одной из форм, в одной форме кроме кнопки "свернуть в трей" других не присутствует.

кто занимался подобным думаю знают что несколько сложно изменять элементы закрыть свернуть и развернуть на нестандартные.

Если есть какието другие варианты решения кроме использования нестандартных библиотек, предлагайте.

Всего три скрина, оплата 300$ вебмани или альфабанк. Предложенный мною компонент триальный, по этому после реализации будет куплен, делаем сначало на триальном. Срок важен, чем быстрее тем лучше

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Просьба отписывать в ПМ кто и каким образом собирается делать, ибо у меня уже второй исполнитель слетел с задачи. Видимо нужен знающий специалист.

14 лет назад
DVDima
47 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Sivis
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$300
3 дня
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