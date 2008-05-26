Есть программа "Такси Диспетчер" www.taxi-office.ru В ней есть формы отчетности, сделанные по принципу плагинов. Нужно дописать несколько новых отчетов и доработать отдельный модуль. Делфи 7 Предоставляются исходники ...
Подсчёт трафика программы
Добрый день.
Срочно нужна функция/либа для интеграции в программу (Delphi 7) и подсчёта входящего трафика (если быть точнее, то необходимо подсчитать входящий трафик компонента WebBrowser). Желательно, чтобы был уже готовый исходник, либо же у Вас имелись навыки разработки подобного ПО.
И так, от Вас требуется программа написанная в Delphi 7 с компонентом WebBrowser и прикрученным к нему функцией/либой, которая будет считать входящий трафик для каждой загруженной в WebBrowser страницы и заносить его в переменную (это делается для лучшего понимания того, как использовать Вашу функцию/либу в программе, ну и для быстрой проверки её работоспособности).
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Сроки: сегодня.
Все предложения сюда (не забывайте оставлять свои координаты в виде номера аси).
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