Программирование на C#

Прикладное ПОЗакрыт40 заявок568 просмотров
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Под винду, достаточной сложный софт, а точнее некоторая его часть. Остальная часть работает под браузеры(IE, Opera, Mozzila).

15 лет назад
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Россия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
44 отзыва(-2)
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