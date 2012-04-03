Работа с Росреестром

$250
Прикладное ПОЗакрыт3 заявки208 просмотров
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Есть такая карта http://maps.rosreestr.ru/Portal/

используя http://maps.rosreestr.ru/ArcGIS/rest/services/Cadastre/Cadastre/MapServer/export Хотим сделать ПО для создания документа «Схема расположения земельного участка на кадастровой карте» необходимый для оформления прав на ЗУ по ЗК РФ.

12 лет назад
zemli
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
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