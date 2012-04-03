Работа с Росреестром

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ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ДОКУМЕНТАХ И ДЛЯ ЧЕГО ЭТО И КАК БУДЕТ РАБОТАТЬ ДАМ ЛИЧНО ЕСЛИ ВЫ В СИЛАХ ПОМОЧЬ!

Есть такая карта http://maps.rosreestr.ru/Portal/

используя http://maps.rosreestr.ru/ArcGIS/rest/services/Cadastre/Cadastre/MapServer/export Хотим сделать ПО для создания документа «Схема расположения земельного участка на кадастровой карте» необходимый для оформления прав на ЗУ по ЗК РФ.