Разработка аналогов программ по восстановлению данных

Прикладное ПОЗакрыт1 заявка172 просмотра
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Нужно сделать программу с частичным или полным функционалом

Power data recovery

R.saver

или аналоги.

Требуется возможность восстановления данных!

Работу можно разбить на этапы, все обговаривается.

Опыт разработки подобного ПО приветствуется.

При личном общении все подробности.

7 лет назад
PartMars
42 годаПольша
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
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