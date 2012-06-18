Необходимо написать программу повторяющую функции программы "sparkbooth" и вносящую ряд изменений и дополнений.
Разработка программы дозвона
Необходима телефонная флудилка с помощью дозвона через sip-операторов или скайп. Возможности программы следующие: способность осуществлять дозвон с разных номеров с настраиваемой периодичностью. Автоматический перезвон в случае сброса.
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