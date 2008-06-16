Создать программу БД для каталога предприятий

Пример:

КРОНАС, ТОВ (заглавными буквами, жирный шрифт)

83300, м. Донецьк, Шевченко вул., 3, оф. 507

(062) 334-45-09

(062) 334-45-10

База будет на трех языках: укр/рус/англ.

Эта программа должна облегчить перевод на русский и английский язык.

С помощью программы:

– должна быть возможность каждую фирму разносить по рубрикам;

– проверять правописание;

– фиксировать время и кто из работников заносил информацию;

– экспортировть в ворд, в Индизайн (в нем будет верстаться справочник), на сайт (чтобы каждая фирма попала в свой раздел в зависимости от вида деятельности;

– должна быть скрытая информация для пользователя (Ф.И.О., сотрудника который подтвердил достоверность информации, Ф.И.О., сотрудника который занимается рекламой и его прямые телефоны и т.п.)

Должна быть программа, удобная простая в использовании.

Аксес не катит. Хотим под нас специально написанную программу.

Рассмотрим только те предложения , кто делал аналогичную работу.

Желательно прислать скриншоты админки.

PS. Это программа будет применяться для создания сайта вот такой направленности

http://www.yellow-pages.ru/rus/nd2/qu5/ru14994?sid=ad51c06b3a4a7ca792168410a1923ea8

[email protected]