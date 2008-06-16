Надо изменить программу приема платежей от компании Cyberplat. Исходники лежат в открытом виде здесь: http://payment.cyberplat.com/distr/terminal/source.rar и разрешены к изменению. Сама программа здесь: http://payment.cyberplat.com/distr/terminal/WebClient_BETA.zip ПРОСЬБА сначала посмотреть исходники, ...
Создать программу БД для каталога предприятий
Пример:
КРОНАС, ТОВ (заглавными буквами, жирный шрифт)
83300, м. Донецьк, Шевченко вул., 3, оф. 507
(062) 334-45-09
(062) 334-45-10
База будет на трех языках: укр/рус/англ.
Эта программа должна облегчить перевод на русский и английский язык.
С помощью программы:
– должна быть возможность каждую фирму разносить по рубрикам;
– проверять правописание;
– фиксировать время и кто из работников заносил информацию;
– экспортировть в ворд, в Индизайн (в нем будет верстаться справочник), на сайт (чтобы каждая фирма попала в свой раздел в зависимости от вида деятельности;
– должна быть скрытая информация для пользователя (Ф.И.О., сотрудника который подтвердил достоверность информации, Ф.И.О., сотрудника который занимается рекламой и его прямые телефоны и т.п.)
Должна быть программа, удобная простая в использовании.
Аксес не катит. Хотим под нас специально написанную программу.
Рассмотрим только те предложения , кто делал аналогичную работу.
Желательно прислать скриншоты админки.
PS. Это программа будет применяться для создания сайта вот такой направленности
http://www.yellow-pages.ru/rus/nd2/qu5/ru14994?sid=ad51c06b3a4a7ca792168410a1923ea8
Заявки фрилансеров
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