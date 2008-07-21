Разработка dll снифера TCP/IP протокола

Задача:

Разработать dll которая при регистрации в системе, снифает TCP/IP протокол и с заданной вероятностью при обращении к http:// производит изменения контента страницы в браузере (не вредоносные изменения!!!).

Требования:

- программа должна корректно работает под Windows XP (все версии и сервиспаки), Windows Vista (все версии)

- работать в браузерах Internet Explorer (6-7 версия), Firefox

- средства реализации любые (С/С++, Delphi, ASM и т.д.)

Просьба обращаться только с опытом работы с Windows API.

За более подробным ТЗ пишите в приват, также сарзу указывайте ориентировочную цену за которую сможете выполнить данную работу.