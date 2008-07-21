Разработка dll снифера TCP/IP протокола

$2000
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен8 заявок443 просмотра

Задача:

Разработать dll которая при регистрации в системе, снифает TCP/IP протокол и с заданной вероятностью при обращении к http:// производит изменения контента страницы в браузере (не вредоносные изменения!!!).

Требования:

- программа должна корректно работает под Windows XP (все версии и сервиспаки), Windows Vista (все версии)

- работать в браузерах Internet Explorer (6-7 версия), Firefox

- средства реализации любые (С/С++, Delphi, ASM и т.д.)

Просьба обращаться только с опытом работы с Windows API.

За более подробным ТЗ пишите в приват, также сарзу указывайте ориентировочную цену за которую сможете выполнить данную работу.

Delphi
17 лет назад
admaster
Leonid Frolov 
55 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

TaveL
45 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад
$1000
7 дней
Человек исполнительный, знает свое дело, при возникновении непредвиденных трудностей проявил изрядную изобретательность и настойчивость в их решении.
Понравилась вежливость и деловой стиль общения заказчика, даже при возникновении разночтений в тз. Оплата без проблем. Отличный партнер.

Заявки фрилансеров

TaveL
45 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад

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