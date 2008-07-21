Надо изменить программу приема платежей от компании Cyberplat. Исходники лежат в открытом виде здесь: http://payment.cyberplat.com/distr/terminal/source.rar и разрешены к изменению. Сама программа здесь: http://payment.cyberplat.com/distr/terminal/WebClient_BETA.zip ПРОСЬБА сначала посмотреть исходники, ...
Разработка dll снифера TCP/IP протокола
Задача:
Разработать dll которая при регистрации в системе, снифает TCP/IP протокол и с заданной вероятностью при обращении к http:// производит изменения контента страницы в браузере (не вредоносные изменения!!!).
Требования:
- программа должна корректно работает под Windows XP (все версии и сервиспаки), Windows Vista (все версии)
- работать в браузерах Internet Explorer (6-7 версия), Firefox
- средства реализации любые (С/С++, Delphi, ASM и т.д.)
Просьба обращаться только с опытом работы с Windows API.
За более подробным ТЗ пишите в приват, также сарзу указывайте ориентировочную цену за которую сможете выполнить данную работу.
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