Обработка выгрузка счетов для 7.7

Написать *.ert-обработку выставленных счетов в 1С7.7

Она должна делать следующее:

1. При запуске позволять выбирать папку для сохранения счетов в *.xls

2. Позволять выбирать счет, либо группу счетов по дате (датам)

3. Во время экспорта счетов в *.xls имя файла должно формироваться следующим образом:

{номер телефона из справочника котрагентов}_{номер счета}_{краткое название контрагента}.xls

4. Учесть, что при обработке могут встретиться заблокированные по каким-то причинам записи. Их необходимо пропускать.