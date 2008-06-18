Задача: Подобрать комплект оборудования и разработать программное обеспечение для организации системы передачи данных по каналу GPRS и выполнения охранных функций. Задаваемый объём: 1) В качестве модемов выбраны Wavecom M1306B, Wavecom ...
Обработка выгрузка счетов для 7.7
Написать *.ert-обработку выставленных счетов в 1С7.7
Она должна делать следующее:
1. При запуске позволять выбирать папку для сохранения счетов в *.xls
2. Позволять выбирать счет, либо группу счетов по дате (датам)
3. Во время экспорта счетов в *.xls имя файла должно формироваться следующим образом:
{номер телефона из справочника котрагентов}_{номер счета}_{краткое название контрагента}.xls
4. Учесть, что при обработке могут встретиться заблокированные по каким-то причинам записи. Их необходимо пропускать.
Выбранный исполнитель
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