Конвертер mp3->wav на Delphi7

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Завершен4 заявки270 просмотров

Необходимо написать конвертер mp3 44 kHz 64 kbps mono в wav. Lame, TMediaPlayer,.. и т.д использовать НЕЛЬЗЯ. Тоесть в итоге я должен получить модуль без использования каких либо компонентов и библиотек.

ДОПОЛНЕНИЕ

Дизайн не нужен, нужна только функция конвертирования!!!!!!

ПРЕДЛОЖЕНИЕ БЕЗ ЦЕНЫ НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ

В ПРИВАТ НЕ ПИСАТЬ БУДУ ИГНОРИРОВАТЬ!

17 лет назад
GeminiPro
Максим 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

kids-fox
Игорь 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
4 отзыва
17 лет назад
$150
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

kids-fox
Игорь 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
4 отзыва
17 лет назад

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