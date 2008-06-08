Нужен римейк ДИГГЕРа

Наверняка, поколение среднего возраста когда-то гоняло в популярнейший ДИГГЕР.

http://takegame.com/arcade/htm/diggerru.htm

Надо сделать практически "один к одному".

Единственное отличие - это управление кротом.

Если в классике движение крота задавалось клавишами курсора, то мне надо сделать немного иначе.

Примерно так:

Юзер печатает определенный текст в строке. Скорость движения диггера зависит от скорости печати юзера (причем правильной печати, если юзер печатает ошибочный символ, то диггер не двигается).

Единственный нюанс - это смена направления движения.

Но, думаю, это не проблема - придумать что-нибудь подходящее не составит особого труда.

Таким образом, получается эдакий игровой клавиатурный тренажер.

По срокам программа должна быть полностью готова к началу июля (причем, раньше мне не нужно!).

Задача, думаю, в общем ясна.

На чём будет написана игрушка мне фиолетово - главное, чтобы шла под любой виндой без проблем.

Также, важно, чтобы можно было играть как в офлайне, так и в онлайне.

Основное отличие офлайна от онлайна - результат игры заносится в таблицу на сервере.

Пример подобной игры:

http://urikor.net/rus/racing.html

Очень желательно уложиться в 100-150 вмз.

Аванс не более 20 вмз.

Окончательный расчёт только после выполнения всей работы.

Обязательны исходники программы.

Копирайт на игрушке - мой.

Пишите в личку.

Очень желательно примеры работ.

PS

Если считаете, что бюджет неадекватен - пишите свою примерную стоимость.

Возможны варианты:

- Бюджет будет увеличен;

- Будет реализована более простая версия игры (например, без монстров)

_____________________________________

Нужен программер, который бы закончил написание проекта.

Visual Studio 2008

Язык c#

Проблемы, которые не смог решить предыдущий программист (с его слов):

Скорее всего переполнение буфера графики или что-нибудь в этом духе. Честно говоря даже не знаю. Основной модуль game.cs

Примерно посреди игры выскакивало сообщение об окончании игры.

Смысл игры следующий.

Винни-пух ходит по игровому полю и собирает банки с медом.

С 7 тура на игровом поле появляется Пятак с ружьем и гоняется за Пухом.

Сейчас есть 6 туров игры - там где Винни самостоятельно собирает мед.

Скоростью движения медведем игрок управляет при помощи набора текста.

Переключение направления движения - клавиши Таб и бэкспейс.

Исходники лежат здесь http://urikor.net/temp/Digger.rar

Есть желающие дописать программинг?

Предложения скидывайте в личку.

По цене - 50..70 вмз.

Сроки, примерно 6 октября (раньше не надо, т.к. меня не будет на месте).

Если есть вопросы - в личку.