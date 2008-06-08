Нужна программка для оценки инвестиционных проектов. ТЗ вышлю по почте. Срок - 2 дня
Нужен римейк ДИГГЕРа
Наверняка, поколение среднего возраста когда-то гоняло в популярнейший ДИГГЕР.
http://takegame.com/arcade/htm/diggerru.htm
Надо сделать практически "один к одному".
Единственное отличие - это управление кротом.
Если в классике движение крота задавалось клавишами курсора, то мне надо сделать немного иначе.
Примерно так:
Юзер печатает определенный текст в строке. Скорость движения диггера зависит от скорости печати юзера (причем правильной печати, если юзер печатает ошибочный символ, то диггер не двигается).
Единственный нюанс - это смена направления движения.
Но, думаю, это не проблема - придумать что-нибудь подходящее не составит особого труда.
Таким образом, получается эдакий игровой клавиатурный тренажер.
По срокам программа должна быть полностью готова к началу июля (причем, раньше мне не нужно!).
Задача, думаю, в общем ясна.
На чём будет написана игрушка мне фиолетово - главное, чтобы шла под любой виндой без проблем.
Также, важно, чтобы можно было играть как в офлайне, так и в онлайне.
Основное отличие офлайна от онлайна - результат игры заносится в таблицу на сервере.
Пример подобной игры:
http://urikor.net/rus/racing.html
Очень желательно уложиться в 100-150 вмз.
Аванс не более 20 вмз.
Окончательный расчёт только после выполнения всей работы.
Обязательны исходники программы.
Копирайт на игрушке - мой.
Пишите в личку.
Очень желательно примеры работ.
PS
Если считаете, что бюджет неадекватен - пишите свою примерную стоимость.
Возможны варианты:
- Бюджет будет увеличен;
- Будет реализована более простая версия игры (например, без монстров)
_____________________________________
Нужен программер, который бы закончил написание проекта.
Visual Studio 2008
Язык c#
Проблемы, которые не смог решить предыдущий программист (с его слов):
Скорее всего переполнение буфера графики или что-нибудь в этом духе. Честно говоря даже не знаю. Основной модуль game.cs
Примерно посреди игры выскакивало сообщение об окончании игры.
Смысл игры следующий.
Винни-пух ходит по игровому полю и собирает банки с медом.
С 7 тура на игровом поле появляется Пятак с ружьем и гоняется за Пухом.
Сейчас есть 6 туров игры - там где Винни самостоятельно собирает мед.
Скоростью движения медведем игрок управляет при помощи набора текста.
Переключение направления движения - клавиши Таб и бэкспейс.
Исходники лежат здесь http://urikor.net/temp/Digger.rar
Есть желающие дописать программинг?
Предложения скидывайте в личку.
По цене - 50..70 вмз.
Сроки, примерно 6 октября (раньше не надо, т.к. меня не будет на месте).
Если есть вопросы - в личку.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Прикладное ПО1 исполнительЗавершен17 лет назад
Доброго времени суток. Необходима реализация многопользовательского онлайн покера (техаский холдем). Клиен желателен на джаве. Красивая графика (дизайн уже есть), имееться ввиду графика без тормозов, поддержка многих пользователей сервером одновременно, стабильная работа ...Прикладное ПО6 заявокЗакрыт17 лет назад
- $200
Разработать программу которая блокирует систему. желательно в Делфи. оплата WM а если точнее то защищает информацию. Программа для защиты информации. +исходники от нееЗавершен17 лет назад
- $100
Нужна программа, которая найдет повторные слова в тексте и выделит их другим цветом, шрифтом...неважно как. главное выделит. Сразу оговорюсь, изначально есть только текст.Прикладное ПО2 исполнителяЗавершен17 лет назад
Есть IP адрес и есть порт. Это адресс включается только ровно 18 часов - 03 минтуны и разные секунды. Вот мне нужно узнать точно секунд включения. Нужна прога который будет коннектится в указанный ИП(в ...Прикладное ПО26 заявокЗакрыт17 лет назад
- $60
Задание: есть файл .xls с фрагментом транспортной сети - названия улиц с координатами соответствующих дуг. Необходимо построить граф сети и: 1. Проложить оптимальный маршрут, задав начало и конец пути 2. В случае блокировки ...Завершен17 лет назад
- $60
Нужно в короткие сроки (1 неделя) сделать "Систему контроля успеваемости и тестирования" В общих чертах: 1) при входе в системы доступ должен быть разграничен "статусами" студента и "преподавателя". Преподаватель ...Завершен17 лет назад
- $45
Немного корявая постановка задачи, но смысл думаю понятен: Имеется готовая форма в Delphi, требуется доделать её через бд PARADOX, чтобы программа работала. Программа простая, бюджет 1000 р, оплата через вебмани, либо через систему contact. Обращаться ...Закрыт17 лет назад
Требуется добавить в стандартную конфигурацию 1С Предприяти 8 следующие изменения: 1.Договор с клиентами(2 типа) определенного вида 2. Договор с сотрудниками определенного вида 3. Добавить поле номер аси в реквизиты физических лиц ...Прикладное ПО10 заявокЗакрыт17 лет назад
- $250
На CRYSTAL REPORTПрикладное ПО5 заявокЗакрыт17 лет назад