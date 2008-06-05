Основная задача - доработать класс проверки почты по протоколу РОР3 так, чтобы он работал через прокси. Все написано с помощью winsock, осталось только добавить поддержку прокси. От Вас цена и ...
Написания отчетов для программы smeta.ru
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