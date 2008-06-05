Доработка кода на Delphi (Winsock)

Основная задача - доработать класс проверки почты по протоколу РОР3 так,

чтобы он работал через прокси. Все написано с помощью winsock, осталось

только добавить поддержку прокси.

От Вас цена и сроки (чем меньше и то, либо другое тем лучше).

Я предоставлю исходный код.