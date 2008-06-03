Отправка данных из 1С на сайт

Необходимо написать надстройку к 1С предприятие для отправки запроса на сайт вида : http://site.ru/parser.php?tel=

где

Надстройка должна отправлять запрос автоматически при поступлении товаров на склад и обработке их. Те когда оператор проводит товары, информация о номере телефона заказчика должна браться из базы 1С и если он там есть должна отправлятся на скрипт на сате.

Срок исполнения - 5 дней. Оплата по вебмани.