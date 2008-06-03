Нужно мониторить заданную папку на появление новых файлов, обрабатывать их специальным образом, и складывать в другую папку. Для обрабоки файлов нужно знать регулярные выражения и уметь их использовать в Делфи (http://www.regexpstudio.com/RU/TRegExpr/TRegExpr.html). Все подробности ...
Отправка данных из 1С на сайт
Необходимо написать надстройку к 1С предприятие для отправки запроса на сайт вида : http://site.ru/parser.php?tel=
где
Надстройка должна отправлять запрос автоматически при поступлении товаров на склад и обработке их. Те когда оператор проводит товары, информация о номере телефона заказчика должна браться из базы 1С и если он там есть должна отправлятся на скрипт на сате.
Срок исполнения - 5 дней. Оплата по вебмани.
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