Отправка данных из 1С на сайт

$50
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Закрыт4 заявки224 просмотра

Необходимо написать надстройку к 1С предприятие для отправки запроса на сайт вида : http://site.ru/parser.php?tel=

где

Надстройка должна отправлять запрос автоматически при поступлении товаров на склад и обработке их. Те когда оператор проводит товары, информация о номере телефона заказчика должна браться из базы 1С и если он там есть должна отправлятся на скрипт на сате.

Срок исполнения - 5 дней. Оплата по вебмани.

17 лет назад
Damirmuh
Дамир 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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