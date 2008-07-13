Программа для микроконтроллера

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен1 заявка122 просмотра

Срочно нужно разработать ПО на ассемблере под контроллер MSP430

подробнее при выборе исполнителя

Ассемблер
17 лет назад
DonKarleone
Карлен 
43 года
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

dBoroda
43 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 лет назад
Качественно и в срок выполнил задание. Очень доволен сотрудничеством.

Заявки фрилансеров

dBoroda
43 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 лет назад