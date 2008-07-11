Java и .NET консультации

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Завершен1 заявка466 просмотров

Нужен консультант и исполнитель для проектов:

1. Java/J2EE application на базе платформы Facebook, Facebook API

2. .NET desktop application, WPF

приватный проект для Вадима Тимофеева (tvv)

Java
17 лет назад
bsv66
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

tvv
50 лет
20 лет в сервисе
Был
14 лет назад
28 отзывов
17 лет назад
$5000
Гениально! Просто гениально! Я давно не видел такого быстрого и качественного выполнения поставленной задачи, и просто в восторге от работы Вадима! Высочайший уровень мастерства, просто нет слов. Истинный Мастер!
Работа сделана, деньги получены. Все отлично, мои наилучшие рекомендации данному заказчику!

Заявки фрилансеров

tvv
50 лет
20 лет в сервисе
Был
14 лет назад
28 отзывов
17 лет назад

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