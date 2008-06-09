Программа, воспроизводящая действия человека.

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен10 заявок385 просмотров

Программа должна рабоать в ОС Windows.

Язык программирования не важен - главное чтобы работала и имела простой интерфейс.

Суть программы:

Программе задается некий список слов и фраз (либо внесением в интерфейсе, либо текстовым файлом по одному слову/фразе в строчку).

После запуска программы она с заданным интервалом делает следующее:

1) Соединяется с интернетом путем обычного подключения через модем, т.е. открывает подключение, вводит логин, пароль и соединяется.

2) Проверяет IP адрес который был присвоен путем захода на сайт http://2ip.ru (ну или любым другим способом). Сохраняет в базу порядковый номер, этот IP адрес.

3) Открывает браузер Internet Explorer, очищает куки полностью и заходит на строго определенный сайт.

4) В определенном поле на этом сайте вставляет первое слово/фразу из списка и нажимает кнопку (на сайте).

5) На открывшейся странице через заданный интервал времени нажимает на определенную ссылку. Так несколько раз (допустим 3 раза через 15 секунд).

6) Записывает это слово в базу (дописывает к порядкововму номеру и IP) и так же в эту строчку записывает текущую дату и время.

7) Закрывает браузер и отключается от интернета.

Затем повторяется снова, только уже берется следующее слово/фраза из списка.

И так пока не закончится весь список.

При этом при каждом следующем подключении проверяется IP адрес: чтобы IP адрес текущего сеанса не был равен IP адресу предыдущего. Если вдруг равен, то отключаемся от инернета и подключаемся еще раз.

Интерсуют сроки и цена, за которую Вы возьметесь.

Подробные данные предоставлю исполнителю. Оцените время, которое у Вас уйдет на это и сумму, которую Вы хотите.

17 лет назад
Defin
41 год
19 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

kaiser
43 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
17 лет назад
$150
3 дня
Необходимая программа была написана в точности с ТЗ и в срок. Денис был всегда на связи. Рекомендую всем к сотрудничеству!
Деньги получены, а это лучший отзыв для заказчика. И еще, настолько детального ТЗ я еще не встречал на Weblancer. Приятно было работать.

Заявки фрилансеров

kaiser
43 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Программа для преобразования фотографии в рисунок

    $500

    Требуется разработка функций по преобразованию фотографий в изображения, стилизованные под живопись, такие как рисунок акварелью, маслом, углём, карандашом и т.п. Реализация - Delphi 5-7, требуется исходный код. Оплата - от $30 до $50 за каждый ...

    DelphiSketch
    Прикладное ПО9 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Конвертер из TXT в excel или access

    $50

    Необходимо написать конвертер из текстового файла в таблицу excel или access. Пример исходного файла прилагается. Итоговый файл excel должен соответствовать структуре текстового + дополнительная колонка для основания платежа (который идет отдельной строкой)

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Разработка сетевой программы

    $10000

    Здравствуйте товарищи фрилансеры! Требуется грамотный программист (или команда программистов), хорошо знакомый с сетями и всем что с ними связано, умеющий писать софт для работы с ними. Для начала необходима консультация, по сетевым вопросам. В зависимости ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Программа эмуляции ОС

    $100

    Нужно написать простенькую программу, эмулирующую некоторые функции ОС. -создание/удаления редактирование файлов -несколько вариантов работы с файлами (прямой, последовательный доступ) - работа с программой с помощью команд (например, вводим слово create file ...

    Delphi
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создание ПО на Java

    Кто владеет Java программированием, нам необходимо разработать программу, доступ через интернет, интранет, возможная интеграция с SAP, Oracle итд.

    Java
    Прикладное ПО7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Плагин

    $25

    На стороне лиспа нужна реализация выгрузки данных либо всех объектов (полилинии, прямоугольники.. все свойства, которые относятся к нему) в автокаде, либо отдельного выбранного в файл, Т.е 1 обработчик 1 кнопка : экспорт ...

    AutoCAD
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Написать программу на С++

    Дано: Должна быть область для рисования линии мышкой на плоскости (любая произвольная изогнутая) . Плоскость состоит из одинаковых равносторонних треугольников (длинна стороны задается пользователем), в каждый треугольник вписываются еще 3 равносторонних треугольника (меньшие треугольники расположены ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Макрос для The Bat

    Необходим специальный макрос (плагин) для почтовой программы The Bat? Выполняющий следущую функцию: при поступлении письма с определенной темой, присваивать уникальный порядковый номер начиная с единицы, и отображать его в теме письма.

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Создание win-приложения по заполнению документов

    $250

    Страховой компании требуется программист для реализации разового проекта с возможностью дальнейших перспектив сотрудничества. Задача: Создать windows-приложение, позволяющее формировать документы определенного вида (заявления,бланки,квитанции) из данных введенных в форму и выводить их на ...

    Прикладное ПО7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад