Программа, воспроизводящая действия человека.

Программа должна рабоать в ОС Windows.

Язык программирования не важен - главное чтобы работала и имела простой интерфейс.

Суть программы:

Программе задается некий список слов и фраз (либо внесением в интерфейсе, либо текстовым файлом по одному слову/фразе в строчку).

После запуска программы она с заданным интервалом делает следующее:

1) Соединяется с интернетом путем обычного подключения через модем, т.е. открывает подключение, вводит логин, пароль и соединяется.

2) Проверяет IP адрес который был присвоен путем захода на сайт http://2ip.ru (ну или любым другим способом). Сохраняет в базу порядковый номер, этот IP адрес.

3) Открывает браузер Internet Explorer, очищает куки полностью и заходит на строго определенный сайт.

4) В определенном поле на этом сайте вставляет первое слово/фразу из списка и нажимает кнопку (на сайте).

5) На открывшейся странице через заданный интервал времени нажимает на определенную ссылку. Так несколько раз (допустим 3 раза через 15 секунд).

6) Записывает это слово в базу (дописывает к порядкововму номеру и IP) и так же в эту строчку записывает текущую дату и время.

7) Закрывает браузер и отключается от интернета.

Затем повторяется снова, только уже берется следующее слово/фраза из списка.

И так пока не закончится весь список.

При этом при каждом следующем подключении проверяется IP адрес: чтобы IP адрес текущего сеанса не был равен IP адресу предыдущего. Если вдруг равен, то отключаемся от инернета и подключаемся еще раз.

Интерсуют сроки и цена, за которую Вы возьметесь.

Подробные данные предоставлю исполнителю. Оцените время, которое у Вас уйдет на это и сумму, которую Вы хотите.