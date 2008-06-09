Требуется разработка функций по преобразованию фотографий в изображения, стилизованные под живопись, такие как рисунок акварелью, маслом, углём, карандашом и т.п. Реализация - Delphi 5-7, требуется исходный код. Оплата - от $30 до $50 за каждый ...
Программа, воспроизводящая действия человека.
Программа должна рабоать в ОС Windows.
Язык программирования не важен - главное чтобы работала и имела простой интерфейс.
Суть программы:
Программе задается некий список слов и фраз (либо внесением в интерфейсе, либо текстовым файлом по одному слову/фразе в строчку).
После запуска программы она с заданным интервалом делает следующее:
1) Соединяется с интернетом путем обычного подключения через модем, т.е. открывает подключение, вводит логин, пароль и соединяется.
2) Проверяет IP адрес который был присвоен путем захода на сайт http://2ip.ru (ну или любым другим способом). Сохраняет в базу порядковый номер, этот IP адрес.
3) Открывает браузер Internet Explorer, очищает куки полностью и заходит на строго определенный сайт.
4) В определенном поле на этом сайте вставляет первое слово/фразу из списка и нажимает кнопку (на сайте).
5) На открывшейся странице через заданный интервал времени нажимает на определенную ссылку. Так несколько раз (допустим 3 раза через 15 секунд).
6) Записывает это слово в базу (дописывает к порядкововму номеру и IP) и так же в эту строчку записывает текущую дату и время.
7) Закрывает браузер и отключается от интернета.
Затем повторяется снова, только уже берется следующее слово/фраза из списка.
И так пока не закончится весь список.
При этом при каждом следующем подключении проверяется IP адрес: чтобы IP адрес текущего сеанса не был равен IP адресу предыдущего. Если вдруг равен, то отключаемся от инернета и подключаемся еще раз.
Интерсуют сроки и цена, за которую Вы возьметесь.
Подробные данные предоставлю исполнителю. Оцените время, которое у Вас уйдет на это и сумму, которую Вы хотите.
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