Написать программу на С++

Дано: Должна быть область для рисования линии мышкой на плоскости (любая произвольная изогнутая) . Плоскость состоит из одинаковых равносторонних треугольников (длинна стороны задается пользователем), в каждый треугольник вписываются еще 3 равносторонних треугольника (меньшие треугольники расположены одной из вершин в угле большего треугольника; отношение меньшего треугольника к большему задается пользователем), треугольники эти строятся до того момента, пока нарисованная прямая не будет полностью охвачена треугольниками.

Найти и вывести: сумму отношений длинны линии, находящейся в каждом отдельном треугольнике, к длине стороны треугольника в котором линия находится.

Написать в Builder или Visual C.

Надо написать до 5-го июня.

Свои предложения на [email protected]

Для пояснения задания ICQ 962628