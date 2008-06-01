Расстановка фигур на шахматном поле

Определить: Можно ли поставить мат королю находящемуся в клетке MxN имея Х-слонов, Y-ладей, Z-коней. Возможные варианты перечислять по нажатию ссылки "следующее"

В программе вначале вводятся координаты короля, затем кол-во слонов, ладей и коней, колв-во фигур одного типа не должно быть больше 2.

Затем нажимаем кнопку и у нас появляется доска, на которой расположен король в клетке MxN и фигуры расположены так, что королю идти не куда, если такая комбинация невозможна вывести надпись комбинаций нет, если же возможна следующая комбинация, то по нажатию кнопки, отобразить ее.

Язык: PHP

Срок исполнения: 02.06.2008