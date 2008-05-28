Необходимо сделать приложение на Flex, которое состоит максимум из 3 экранов, основная функциональность приложения состоит в том чтобы отображать каталог с товарами на терминале с тачскрином. При выборе определнного товара, по нему ...
Импорт файлов-заказов в БД
Есть от 5 до 15 форм и форматов (pdf, txt, doc, rtf, xls) файлов-заказов от клиентов. Идея - складывать вручную эти полученные файлы в определенные папки, а далее прикладной программой копировать их в базу данных (SQL Server 2000) в виде электронного документа действующей учетной системы (не 1C). Исполненные файлы нужно перемещать в папки-архив.
Особенно интересны предложения от программистов 1С (7.7/8), но это не строгое условие.
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