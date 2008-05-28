Импорт файлов-заказов в БД

Есть от 5 до 15 форм и форматов (pdf, txt, doc, rtf, xls) файлов-заказов от клиентов. Идея - складывать вручную эти полученные файлы в определенные папки, а далее прикладной программой копировать их в базу данных (SQL Server 2000) в виде электронного документа действующей учетной системы (не 1C). Исполненные файлы нужно перемещать в папки-архив.

Особенно интересны предложения от программистов 1С (7.7/8), но это не строгое условие.