Импорт файлов-заказов в БД

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Закрыт13 заявок842 просмотра

Есть от 5 до 15 форм и форматов (pdf, txt, doc, rtf, xls) файлов-заказов от клиентов. Идея - складывать вручную эти полученные файлы в определенные папки, а далее прикладной программой копировать их в базу данных (SQL Server 2000) в виде электронного документа действующей учетной системы (не 1C). Исполненные файлы нужно перемещать в папки-архив.

Особенно интересны предложения от программистов 1С (7.7/8), но это не строгое условие.

SQL
17 лет назад
plogx
Роман 
50 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

progam_developer
Анатольевич 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
4 отзыва(-2)
17 лет назад
$450
12 дней

Заявки фрилансеров

progam_developer
Анатольевич 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
4 отзыва(-2)
17 лет назад

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