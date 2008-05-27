Нужна программа для передачи контента (картинки, музыка) с ПК на мобильный телефон через Bluetooth Очень желательно, чтобы это была Flash программа, если такое возможно
Разработка Flex-приложения
Необходимо сделать приложение на Flex, которое состоит максимум из 3 экранов, основная функциональность приложения состоит в том чтобы отображать каталог с товарами на терминале с тачскрином.
При выборе определнного товара, по нему отображается фотография и текстовая информация. Навигация по каталогу осуществляется с помощью стрелок влево, вправо (сделаны картинками на тачскрине). Фон статический. Информация о товарах подгружается из xml (Обновления файла должны обрабатываться)
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