Создание программы для ПК

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт9 заявок378 просмотров

Нужна программа для передачи контента (картинки, музыка) с ПК на мобильный телефон через Bluetooth

Очень желательно, чтобы это была Flash программа, если такое возможно

17 лет назад
tim_169175
Timur Baisalov 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

nimahno
Гость 
46 лет
20 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад
$800
20 дней

Заявки фрилансеров

nimahno
Гость 
46 лет
20 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад

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