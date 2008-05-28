Есть от 5 до 15 форм и форматов (pdf, txt, doc, rtf, xls) файлов-заказов от клиентов. Идея - складывать вручную эти полученные файлы в определенные папки, а далее прикладной программой копировать их в базу данных ...
Расчет интенс. света при пропускании и отражении
Добрый день,
Язык программирования: Delphi.
Имеется многослойная система. В качестве подложки выступает стекло(индекс преломления 1,52, индекс поглащения 10^-5(10 в минус 5), прибл длина 550нм.).
Может быть до 5 слоев материалов(задается, исходя из наличия параметров).
Толщина слоев и их индексы(преломления и поглащения) задаются из интерфейса.
Индекс преломление может быть в пределах от 1,4 до 3. Индекс поглащения от 0 до 1.
Толщина до 1000нм.
необходимо рассчитать интенсивности пропускания и отражения света падающего под произвольным углом(угл из интерфейса), по возможности, оптические параметры всех слоев.
в приложенном файле инфа теории - 2 и 3 разделы!
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