Расчет интенс. света при пропускании и отражении

Добрый день,

Язык программирования: Delphi.

Имеется многослойная система. В качестве подложки выступает стекло(индекс преломления 1,52, индекс поглащения 10^-5(10 в минус 5), прибл длина 550нм.).

Может быть до 5 слоев материалов(задается, исходя из наличия параметров).

Толщина слоев и их индексы(преломления и поглащения) задаются из интерфейса.

Индекс преломление может быть в пределах от 1,4 до 3. Индекс поглащения от 0 до 1.

Толщина до 1000нм.

необходимо рассчитать интенсивности пропускания и отражения света падающего под произвольным углом(угл из интерфейса), по возможности, оптические параметры всех слоев.

в приложенном файле инфа теории - 2 и 3 разделы!