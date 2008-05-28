Расчет интенс. света при пропускании и отражении

$100
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Закрыт7 заявок365 просмотров

Добрый день,

Язык программирования: Delphi.

Имеется многослойная система. В качестве подложки выступает стекло(индекс преломления 1,52, индекс поглащения 10^-5(10 в минус 5), прибл длина 550нм.).

Может быть до 5 слоев материалов(задается, исходя из наличия параметров).

Толщина слоев и их индексы(преломления и поглащения) задаются из интерфейса.

Индекс преломление может быть в пределах от 1,4 до 3. Индекс поглащения от 0 до 1.

Толщина до 1000нм.

необходимо рассчитать интенсивности пропускания и отражения света падающего под произвольным углом(угл из интерфейса), по возможности, оптические параметры всех слоев.

в приложенном файле инфа теории - 2 и 3 разделы!

Delphi
17 лет назад
AxlRow
39 лет
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Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

maxylab
Doronin 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад
$100
2 дня

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maxylab
Doronin 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад

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