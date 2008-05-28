Электронный словарь

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Закрыт8 заявок198 просмотров

Нужна программа электронный словарь на локальный компьютер (с поддержкой казахского языка)

русско-казахский, казахско-русский

возможности дополнения новых слов в БД

поиск по словам (по мере печатания букв)

17 лет назад
yeldos
47 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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