Есть от 5 до 15 форм и форматов (pdf, txt, doc, rtf, xls) файлов-заказов от клиентов. Идея - складывать вручную эти полученные файлы в определенные папки, а далее прикладной программой копировать их в базу данных ...
Утилита под Solidworks API
Запущен Solidworks , открыт чертеж
требуеца прога, которая проверит все линии на открытом в данный момент чертеже,
найдет кратчайшее расстояние между этими линиями,
и если оно меньше 0.8мм, увеличит масштаб детали
если после измененения масштаба деталь вылазиет за пределы листа, изменить формат листа(например с А4 на А3)
каковы сроки исполнения?
сколько это будет стоить?
sw07/08
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