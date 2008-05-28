Утилита под Solidworks API

Запущен Solidworks , открыт чертеж

требуеца прога, которая проверит все линии на открытом в данный момент чертеже,

найдет кратчайшее расстояние между этими линиями,

и если оно меньше 0.8мм, увеличит масштаб детали

если после измененения масштаба деталь вылазиет за пределы листа, изменить формат листа(например с А4 на А3)

каковы сроки исполнения?

сколько это будет стоить?

sw07/08