Есть от 5 до 15 форм и форматов (pdf, txt, doc, rtf, xls) файлов-заказов от клиентов. Идея - складывать вручную эти полученные файлы в определенные папки, а далее прикладной программой копировать их в базу данных ...
Программирование под "1С-Предприятие7.7-Украина"
Добрый день!
Есть ли среди ребят фрилансеров программисты по данному направлению? Дело в том, что у нас есть задачи, которые хотелось бы решить путем привлечения таких людей.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт17 лет назад
- $190
Имеется поверхность, состоящая из нескольких слоев (от 1 до 5). на эту поверхность с единичной интенсивностью падает луч света, часть света поглощается, часть отражается. найти интенсивность прошедшего и отраженного излучения. угол падения задается через интерфейс, ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт17 лет назад
Нужна программа электронный словарь на локальный компьютер (с поддержкой казахского языка) русско-казахский, казахско-русский возможности дополнения новых слов в БД поиск по словам (по мере печатания букв)Прикладное ПО8 заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
Добрый день, Язык программирования: Delphi. Имеется многослойная система. В качестве подложки выступает стекло(индекс преломления 1,52, индекс поглащения 10^-5(10 в минус 5), прибл длина 550нм.). Может быть до 5 слоев ...Закрыт17 лет назад
- $30
Определить: Можно ли поставить мат королю находящемуся в клетке MxN имея Х-слонов, Y-ладей, Z-коней. Возможные варианты перечислять по нажатию ссылки "следующее" В программе вначале вводятся координаты короля, затем кол-во слонов, ладей и коней, колв-во ...Завершен17 лет назад
Необходимо сделать приложение на Flex, которое состоит максимум из 3 экранов, основная функциональность приложения состоит в том чтобы отображать каталог с товарами на терминале с тачскрином. При выборе определнного товара, по нему ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $1000
Нужна программа для передачи контента (картинки, музыка) с ПК на мобильный телефон через Bluetooth Очень желательно, чтобы это была Flash программа, если такое возможноЗакрыт17 лет назад
Добрый день. Срочно нужна функция/либа для интеграции в программу (Delphi 7) и подсчёта входящего трафика (если быть точнее, то необходимо подсчитать входящий трафик компонента WebBrowser). Желательно, чтобы был уже готовый исходник, либо ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт17 лет назад
Необходима программа, для конвертации 1 файла в 5 других, с частичным изменением данных. Сейчас все изменения производятся вручную в следующей последовательности: 1 – Открываем базу данных ACCESS – «Base.mdb», вводим ...Завершен17 лет назад
- $1000
Срочно-срочно на проект требуется спец по экселю. (Москва) требования: 1) примеры аккуратной работы в Excel с таблицами большого размера (300 х 300) 2) умение применять вложенные логические функции Excel ...Прикладное ПО6 заявокЗакрыт17 лет назад