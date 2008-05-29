Н.323 - SIP конвертер на Linux

Необходимо конвертировать сигнализацию из H323 в SIP (кодеки конвертировать необязательно).

Как пока видится решение:

Установить SER для регистрации клиентов и роутинга

Установить Asterisk для H.323-SIP конвертации

Установить gnuGK как H.323 gatekeeper

Данная комбинация софта предварительная, надо обсуждать.

Обязательно необходим удобный web-интерфейс, все управление только через него!

Данный программный комплекс планируется установить на VPS под Linux (удаленно, в хостинг-центре).

Дополнительно:

Помимо VOIP-части нам понадобится еще VPN-сервер, совместимый с недорогими домашними VPN-роутерами типа этого http://www.dlink.ru/products/prodview.php?type=23&id=559

Поскольку такие роутеры не поддерживают OpenVPN (инициироваться соединение всегда должно с роутера, а не из винды), то, видимо, нужна совместимость данного VPN-сервера с протоколами pptp или ipsec (уровень шифрования не принципиален).

P.S.

В дальейшем проект предполагается дорабатывать - поэтому интересно долгосрочное сотрудничество.