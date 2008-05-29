Есть от 5 до 15 форм и форматов (pdf, txt, doc, rtf, xls) файлов-заказов от клиентов. Идея - складывать вручную эти полученные файлы в определенные папки, а далее прикладной программой копировать их в базу данных ...
Н.323 - SIP конвертер на Linux
Необходимо конвертировать сигнализацию из H323 в SIP (кодеки конвертировать необязательно).
Как пока видится решение:
Установить SER для регистрации клиентов и роутинга
Установить Asterisk для H.323-SIP конвертации
Установить gnuGK как H.323 gatekeeper
Данная комбинация софта предварительная, надо обсуждать.
Обязательно необходим удобный web-интерфейс, все управление только через него!
Данный программный комплекс планируется установить на VPS под Linux (удаленно, в хостинг-центре).
Дополнительно:
Помимо VOIP-части нам понадобится еще VPN-сервер, совместимый с недорогими домашними VPN-роутерами типа этого http://www.dlink.ru/products/prodview.php?type=23&id=559
Поскольку такие роутеры не поддерживают OpenVPN (инициироваться соединение всегда должно с роутера, а не из винды), то, видимо, нужна совместимость данного VPN-сервера с протоколами pptp или ipsec (уровень шифрования не принципиален).
P.S.
В дальейшем проект предполагается дорабатывать - поэтому интересно долгосрочное сотрудничество.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт17 лет назад
- $190
Имеется поверхность, состоящая из нескольких слоев (от 1 до 5). на эту поверхность с единичной интенсивностью падает луч света, часть света поглощается, часть отражается. найти интенсивность прошедшего и отраженного излучения. угол падения задается через интерфейс, ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт17 лет назад
Запущен Solidworks , открыт чертеж требуеца прога, которая проверит все линии на открытом в данный момент чертеже, найдет кратчайшее расстояние между этими линиями, и если оно меньше 0.8мм, увеличит ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт17 лет назад
Для компьютерной игры. Задача весьма непростая, требуется хорошее владение теорией, опыт применения численных методов. На выходе нужен рабочий код на с/с++. Траектории лежат в циклическом буфере из последнего ...Закрыт17 лет назад
Добрый день! Есть ли среди ребят фрилансеров программисты по данному направлению? Дело в том, что у нас есть задачи, которые хотелось бы решить путем привлечения таких людей.Прикладное ПО12 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужна программа электронный словарь на локальный компьютер (с поддержкой казахского языка) русско-казахский, казахско-русский возможности дополнения новых слов в БД поиск по словам (по мере печатания букв)Прикладное ПО8 заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
Добрый день, Язык программирования: Delphi. Имеется многослойная система. В качестве подложки выступает стекло(индекс преломления 1,52, индекс поглащения 10^-5(10 в минус 5), прибл длина 550нм.). Может быть до 5 слоев ...Закрыт17 лет назад
- $30
Определить: Можно ли поставить мат королю находящемуся в клетке MxN имея Х-слонов, Y-ладей, Z-коней. Возможные варианты перечислять по нажатию ссылки "следующее" В программе вначале вводятся координаты короля, затем кол-во слонов, ладей и коней, колв-во ...Завершен17 лет назад
Необходимо сделать приложение на Flex, которое состоит максимум из 3 экранов, основная функциональность приложения состоит в том чтобы отображать каталог с товарами на терминале с тачскрином. При выборе определнного товара, по нему ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $1000
Нужна программа для передачи контента (картинки, музыка) с ПК на мобильный телефон через Bluetooth Очень желательно, чтобы это была Flash программа, если такое возможноЗакрыт17 лет назад