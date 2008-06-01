Конфигуратор (найти и заменить)

Под вин. Можно практически без интерфейса.

Задача простая - поиск и замена по определенным условиям данных в указанных текстовых файлах

Файлов (шаблоно-типов замен - несколько). Бюджет 25.

Остальные детали уточним в процессе. Бюджет может немного быть изменен по конкретным реализациям - вверх и вниз... :).

Готовые решения не подойдут - надо настраивать шаблоны замены + разные нюансы по запуску... ТОЛЬКО ВИН. никаких денверов и прочее...