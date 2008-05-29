Необходим специальный макрос (плагин) для почтовой программы The Bat? Выполняющий следущую функцию: при поступлении письма с определенной темой, присваивать уникальный порядковый номер начиная с единицы, и отображать его в теме письма.
Программа для преобразования фотографии в рисунок
Требуется разработка функций по преобразованию фотографий в изображения, стилизованные под живопись, такие как рисунок акварелью, маслом, углём, карандашом и т.п. Реализация - Delphi 5-7, требуется исходный код. Оплата - от $30 до $50 за каждый стиль. Мы можем предоставить образцы обработанных изображений для примера.
Возможна также разработка универсального фильтра, где в зависимости от настроек будут получаться различные стили живописи. В этом случае оплата до $500 при условии высокой реалистичности. Примеры применения такого фильтра:
http://akvis.com/en/sketch/examples-pencil-drawing.php
Варианты настроек: http://akvis.com/scripts/img.php?img=/img/screenshots/sketch-screenshot-1.jpg
Требования к результату:
- высокая "узнаваемость" результата, реалистичность (шрихи, мазки и т.п.);
- различные варианты настроек;
- надёжность при обработке больших изображений.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Прикладное ПО1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $250
Страховой компании требуется программист для реализации разового проекта с возможностью дальнейших перспектив сотрудничества. Задача: Создать windows-приложение, позволяющее формировать документы определенного вида (заявления,бланки,квитанции) из данных введенных в форму и выводить их на ...Прикладное ПО7 заявокЗакрыт17 лет назад
- $25
Под вин. Можно практически без интерфейса. Задача простая - поиск и замена по определенным условиям данных в указанных текстовых файлах Файлов (шаблоно-типов замен - несколько). Бюджет 25. Остальные детали уточним в процессе. ...Завершен17 лет назад
- $300
Необходимо конвертировать сигнализацию из H323 в SIP (кодеки конвертировать необязательно). Как пока видится решение: Установить SER для регистрации клиентов и роутинга Установить Asterisk для H.323-SIP конвертации Установить ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт17 лет назад
Запущен Solidworks , открыт чертеж требуеца прога, которая проверит все линии на открытом в данный момент чертеже, найдет кратчайшее расстояние между этими линиями, и если оно меньше 0.8мм, увеличит ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт17 лет назад
Для компьютерной игры. Задача весьма непростая, требуется хорошее владение теорией, опыт применения численных методов. На выходе нужен рабочий код на с/с++. Траектории лежат в циклическом буфере из последнего ...Закрыт17 лет назад
Добрый день! Есть ли среди ребят фрилансеров программисты по данному направлению? Дело в том, что у нас есть задачи, которые хотелось бы решить путем привлечения таких людей.Прикладное ПО12 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужна программа электронный словарь на локальный компьютер (с поддержкой казахского языка) русско-казахский, казахско-русский возможности дополнения новых слов в БД поиск по словам (по мере печатания букв)Прикладное ПО8 заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
Добрый день, Язык программирования: Delphi. Имеется многослойная система. В качестве подложки выступает стекло(индекс преломления 1,52, индекс поглащения 10^-5(10 в минус 5), прибл длина 550нм.). Может быть до 5 слоев ...Закрыт17 лет назад
- $30
Определить: Можно ли поставить мат королю находящемуся в клетке MxN имея Х-слонов, Y-ладей, Z-коней. Возможные варианты перечислять по нажатию ссылки "следующее" В программе вначале вводятся координаты короля, затем кол-во слонов, ладей и коней, колв-во ...Завершен17 лет назад