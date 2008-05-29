Программа для преобразования фотографии в рисунок

Требуется разработка функций по преобразованию фотографий в изображения, стилизованные под живопись, такие как рисунок акварелью, маслом, углём, карандашом и т.п. Реализация - Delphi 5-7, требуется исходный код. Оплата - от $30 до $50 за каждый стиль. Мы можем предоставить образцы обработанных изображений для примера.

Возможна также разработка универсального фильтра, где в зависимости от настроек будут получаться различные стили живописи. В этом случае оплата до $500 при условии высокой реалистичности. Примеры применения такого фильтра:

http://akvis.com/en/sketch/examples-pencil-drawing.php

Варианты настроек: http://akvis.com/scripts/img.php?img=/img/screenshots/sketch-screenshot-1.jpg

Требования к результату:

- высокая "узнаваемость" результата, реалистичность (шрихи, мазки и т.п.);

- различные варианты настроек;

- надёжность при обработке больших изображений.